Макрон послу Абдуллаевой: Франция – дружественная Азербайджану страна
Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева вручила верительные грамоты президенту Эммануэлю Макрону.
Президент Франции поздравил посла с назначением, пожелал успехов в работе. Заявив, что Франция является дружественной Азербайджану страной, Э.Макрон указал, что установление мира в регионе отвечает интересам и официального Парижа.
В то же время посол Лейла Абдуллаева заявила, что Азербайджан является страной, заинтересованной в установлении мира в регионе, и продвигает мирную повестку.