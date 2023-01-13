Макрон послу Абдуллаевой: Франция – дружественная Азербайджану страна

Президент Франции поздравил посла с назначением, пожелал успехов в работе. Заявив, что Франция является дружественной Азербайджану страной, Э.Макрон указал, что установление мира в регионе отвечает интересам и официального Парижа.

В то же время посол Лейла Абдуллаева заявила, что Азербайджан является страной, заинтересованной в установлении мира в регионе, и продвигает мирную повестку.