В Баку выявили незаконный объект фото; видео
Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве и Госслужба пожарной охраны МЧС выявили факт проведения в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку строительных работ без соответствующего разрешения, а также с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе МЧС.
В результате принятых структурами МЧС мер незаконное строительство пресечено, объект снесен.
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