Уволенных нахчыванских чиновников уже трудоустроили

Руководителей отделов Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, освобожденных накануне от занимаемых должностей, назначили на новые посты.

По имеющейся информации, бывший заведующий отделом по вопросам гуманитарной политики и работе с общественными организациями Аппарата Верховного Меджлиса Эмин Мамедов назначен на должность советника в Минобразования НАР.

Экс-заведующий отделом приема Верховного Меджлиса Рашад Ахмедов продолжит свою деятельность в Министерстве труда и соцзащиты населения Нахчывана советником министра.