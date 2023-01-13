Премьер-министр Великобритании Риши Сунак согласился отправить Украине танковый эскадрон. Как пишет The Independent, четыре танка Challenger 2 будут отправлены в Восточную Европу в ближайшее время, вскоре после этого будут доставлены еще восемь.

Сунак официально проинформирует президента Украины Владимира Зеленского о своем плане в субботу.

Ранее на этой неделе западные чиновники признали, что Украина не сможет вернуть значительную часть территории, занятую российскими войсками, без увеличения боевой мощи, включая танки и другую тяжелую бронетехнику.

Оперативная поставка Challenger 2 сделает Великобританию первой западной державой, которая отправила Украине основные боевые танки. Ранее американские власти пообещали предоставить Киеву 50 боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Также Вашингтон не исключил передачу Украине партии современных бронетранспортеров Stryker. Берлин планирует до середины весны передать ВСУ 40 БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Также немецкое руководство на следующей неделе примет решение по вопросу об отправке в Украину танков Leopard.