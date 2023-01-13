Президент РФ Владимир Путин готовится объявить новую волну мобилизации, в ходе которой на фронт могут отправить до 500 тысяч человек. Об этом сообщает со ссылкой на данные западной разведки The Times.

Издание при этом не указывает, на какие именно ведомства оно ссылается.

По данным издания, решение будет принято в течение нескольких недель, и к апрелю на фронт отправят до полумиллиона человек, «чтобы начать новое масштабное наступление».

«В российских региональных военкоматах идет серьезная подготовка, Кремль провел закрытый опрос. Граждане России озабочены войной, но они также не хотят мириться с поражением», — цитируются в публикации слова неназванного чиновника.