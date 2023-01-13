ВСУ предупредили: ожидается массированный ракетный удар по Украине
Российские военные готовят массированный ракетный удар по Украине 14 января, сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.
"Не игнорируйте тревогу, ожидается массированный ракетный удар, не исключена возможность изменения начального курса вражеских ракет", - написал в соцсетях Павлюк.
Ранее о возможном массированном ракетном ударе предупреждал глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец.
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