Народного артиста уволили: выступал против войны

Замдиректора театра по связям с общественностью Вадим Верник сообщил, что у Назарова состоялся разговор с художественным руководителем театра Константином Хабенским, по итогам которого было принято решение об увольнении артистов. Других подробностей он не привел.

Народного артиста России Дмитрия Назарова и его жену, заслуженную артистку России Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова, сообщили российские СМИ.

Российские СМИ пишут, что Назарова уволили из-за его публичных заявлений о войне в Украине, а также «антироссийских настроений».

После вторжения России в Украину актер не раз критиковал боевые действия: он публиковал на своем YouTube-канале стихи и песни, в которых критически высказывается о действиях России в Украине и российских властях.

Дмитрий Назаров - один из популярнейших российских актеров, сыграл более 40 ролей в кино и сериалах.