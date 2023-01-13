«Вагнеровцы» взялись за женщин в российских тюрьмах

Руководитель фонда и общественного движения «Русь сидящая» Ольга Романова заявила, что ЧВК «Вагнер» начала вербовку в российских тюрьмах женщин-заключенных.

«По нашим данным, женщин уже отправляют на фронт, забрали первую партию из Краснодарского края в конце декабря, но мы пока ничего не знаем об их дальнейшей судьбе», - утверждает Романова.

Кроме того, по ее данным, после нового года началась вербовка заключенных в ЧВК «Вагнер» в тюрьмах Чечни.