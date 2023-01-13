Глав МИД и Генштаба Великобритании в России не ждут

Москва внесла в российский «стоп-лист» еще 36 британских подданных, в том числе главу МИД Великобритании, начальника Генштаба ВС и ряд других членов британского правительства. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, распространенном в субботу на сайте МИД РФ.

«В связи с продолжением правительством Великобритании антироссийского курса в январе сего года было принято решение дополнительно включить в российский «стоп-лист» ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства. В их числе, в частности, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден, министр без портфеля Надим Захави, начальник Генерального штаба Патрик Сандерс, представители руководства Стратегического командования британских Вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности», - говорится в сообщении.