Прогноз «теневого ЦРУ»: война затянется...

Компания Stratfor, которую часто называют «теневым ЦРУ», опубликовала выдержки из своего прогноза мировых событий на 2023 год.

В первую очередь в «теневом ЦРУ» указали, что российское вторжение в Украину будет продолжаться, но ни одна из сторон не добьется территориальных приобретений, достаточных для значительного ухудшения позиции другой стороны на переговорах.

Это обеспечит сохранение западных санкций в отношении России и сохранит давление на сырьевые цены в сторону их повышения.

Также Еврокомиссия сосредоточит политику на защите блока от энергетического кризиса и роста инфляции, а также на повышении автономии ЕС в таких областях, как технологии и сырье.

Что касается Китая, то экономический рост Поднебесной будет медленно восстанавливаться по мере того, как Пекин ослабляет ограничения, введенные в связи с COVID-19. Но этот рост будет сдерживаться постоянным контролем со стороны регулирующих органов в технологическом секторе и усилиями по снижению закредитованности сектора недвижимости, прогнозируют в компании.

Кроме того, Соединенные Штаты в одностороннем порядке, без поддержки союзников, наложат более серьезные ограничения на технологический сектор Китая. Это произойдет в рамках более широких усилий Вашингтона по противодействию растущему технологическому могуществу Пекина.