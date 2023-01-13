Продолжаются тяжелые бои за Соледар как в самом городе, так и в его окрестностях. Украинские военные контролируют ситуацию. С таким заявлением утром в эфире украинского национального телемарафона выступил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Соледар, Бахмут самым горячим направлением остаются. Соледар подконтролен украинским властям, и наши военные контролируют. Впрочем, ведутся и городские бои, и бои за пределами города, потому что враг пытается продвинуться несколькими направлениями. Враг несет огромные потери...", - рассказал Кириленко.