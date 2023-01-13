Украина контролирует Соледар: русские несут огромные потери самое свежее
Продолжаются тяжелые бои за Соледар как в самом городе, так и в его окрестностях. Украинские военные контролируют ситуацию. С таким заявлением утром в эфире украинского национального телемарафона выступил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Соледар, Бахмут самым горячим направлением остаются. Соледар подконтролен украинским властям, и наши военные контролируют. Впрочем, ведутся и городские бои, и бои за пределами города, потому что враг пытается продвинуться несколькими направлениями. Враг несет огромные потери...", - рассказал Кириленко.
По его словам, линия фронта на этом направлении находится под обстрелами, в целом ситуация в Донецкой области является сложной, но контролируемой.
"Военное командование принимает все необходимые дополнительные меры для стабилизации ситуации", - добавил Кириленко.
В украинских СМИ распространилось видео, на котором виден украинский флаг над соляной шахтой. Немецкий журналист Юлиан Рёпке проанализировал видео и пришел к выводу, что россияне контролируют большую часть города, но в руках у украинских военных остаются одна шахта, западная железная дорога и поселение Соль.