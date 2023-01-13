Шэн Сию, специально для haqqin.az 16:45

Исследование Пекинского университета выявило оглушительное обстоятельство: по состоянию на 11 января в Китае коронавирусом было заражено около 900 миллионов человек. Это составляет 64% населения страны, то есть уверенное большинство. В некоторых провинциях цифры еще страшнее: в Ганьсу 91% инфицированных, в Юньнани 84%, в Цинхае 80%.

Китайские эпидемиологи предупреждают, что худшее впереди: с 21 января в стране начнут отмечать лунный Новый год, когда миллионы людей, следуя традиции, отправятся в родные города, причем многие – впервые за несколько ковидных лет. Во-первых, это неизбежно приведет к распространению эпидемии, во-вторых, под ударом окажутся проживающие в глубинке люди пожилого возраста с ослабленным здоровьем. В сельских районах плохо дело обстоит как с профилактикой, так и с выявлением болезни, и ее лечением. Китай все время пандемии придерживался строгих карантинных мер, но это привело к серьезным проблемам в экономике, которая потеряла темпы развития, а население предельно устало от запретов и стало выражать уже даже политическое недовольство.

Тогда власти объявили об одномоментной отмене ограничений, а на минувшей неделе было разрешено и свободное пересечение границы. Но поскольку политика «зеро-ковид» препятствовала образованию коллективного иммунитета, а собственная вакцина оказалась неэффективной, это привело к резкому всплеску заболеваемости. При этом после отмены запретов была прекращена публикация статистики заболеваемости и смертности. О масштабах разразившейся катастрофы можно было лишь догадываться по очередям в крематории. Британская The Guardian сообщает, что страх перед ковидом после открытия границ привел к массовому «прививочному» туризму. Дело в том, что в континентальном Китае недоступны западные вакцины на основе мРНК, а в Макао и в Гонконге ими можно привиться.