Китайцы поголовно заболели... и умирают горячая тема
Исследование Пекинского университета выявило оглушительное обстоятельство: по состоянию на 11 января в Китае коронавирусом было заражено около 900 миллионов человек. Это составляет 64% населения страны, то есть уверенное большинство.
В некоторых провинциях цифры еще страшнее: в Ганьсу 91% инфицированных, в Юньнани 84%, в Цинхае 80%.
Китайские эпидемиологи предупреждают, что худшее впереди: с 21 января в стране начнут отмечать лунный Новый год, когда миллионы людей, следуя традиции, отправятся в родные города, причем многие – впервые за несколько ковидных лет.
Во-первых, это неизбежно приведет к распространению эпидемии, во-вторых, под ударом окажутся проживающие в глубинке люди пожилого возраста с ослабленным здоровьем. В сельских районах плохо дело обстоит как с профилактикой, так и с выявлением болезни, и ее лечением.
Китай все время пандемии придерживался строгих карантинных мер, но это привело к серьезным проблемам в экономике, которая потеряла темпы развития, а население предельно устало от запретов и стало выражать уже даже политическое недовольство.
Тогда власти объявили об одномоментной отмене ограничений, а на минувшей неделе было разрешено и свободное пересечение границы. Но поскольку политика «зеро-ковид» препятствовала образованию коллективного иммунитета, а собственная вакцина оказалась неэффективной, это привело к резкому всплеску заболеваемости.
При этом после отмены запретов была прекращена публикация статистики заболеваемости и смертности. О масштабах разразившейся катастрофы можно было лишь догадываться по очередям в крематории.
Британская The Guardian сообщает, что страх перед ковидом после открытия границ привел к массовому «прививочному» туризму. Дело в том, что в континентальном Китае недоступны западные вакцины на основе мРНК, а в Макао и в Гонконге ими можно привиться.
В результате образовались компании, которые организовывают туры, во время которых за сумму от 150 до 250 долларов можно получить прививку, например, BioNTech/Pfizer. Для местных жителей вакцина бесплатна, но повышенный спрос со стороны приезжих из «большого» Китая вызвал резонное желание местных властей заработать на жаждущих помощи.
Очевидно, что такую поездку могут себе позволить далеко не все китайцы. Поэтому прогнозы независимых специалистов неутешительны: несмотря на рекордно низкую официальную статистику смертности от ковида, в Китае в этом году от этой болезни скончается по меньшей мере миллион человек.