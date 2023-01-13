Однако, вопреки ожиданиям, этот визит оказался всего лишь выражением моральной поддержки Франции армянскому народу. Ибо, прибыв в Ереван, мадам Браун-Пиве признала, что ее страна не намерена признавать так называемую «Нагорно- Карабах скую республику».

Еще не стихли отголоски двух антиазербайджанских резолюций, принятых обеими палатами парламента Пятой Республики, как председатель Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве посетила Армению.

Другими словами, председатель Национального собрания Франции подтвердила, что недавно принятые резолюции, призывающие к введению санкций против Азербайджана и признанию «НКР», реализованы не будут.

Как и следовало ожидать, заявление Яэль Браун-Пиве вызвало крайне негативную реакцию в Армении и в очередной раз всколыхнуло армянскую диаспору во Франции, которая начала новую пропагандистскую кампанию, цель которой – убедить президента Макрона и правительство Франции выполнить резолюции обеих палат парламента и ввести против Азербайджана дискриминационные санкции.

Как стало известно редакции haqqin.az из источников в Париже, уже подготовлено письмо президенту Франции, и начата кампания по сбору подписей. Правда, несколько настораживает тот факт, что речь идет не об открытой петиции, адресованной руководству Пятой Республики. Как выяснилось, очередная пропагандистская кампания армянской диаспоры Франции ведется тайно.

Как и следовало ожидать, в письме содержатся традиционные лживые обвинения в адрес Азербайджана. В частности, утверждается, что сухопутный путь в Карабах «полностью закрыт», что не позволяет доставлять продовольственные товары мирным жителям Карабаха. В этом письме говорится также, что Азербайджан «перекрыл подачу газа карабахским армянам», а также приводится цитата президента Ильхама Алиева, заявившего в 2020-м году, что «армян прогонят, как собак».