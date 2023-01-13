Раскрыто содержание секретного письма армянской диаспоры президенту Макрону «Введите санкции или Армения будет уничтожена»
Еще не стихли отголоски двух антиазербайджанских резолюций, принятых обеими палатами парламента Пятой Республики, как председатель Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве посетила Армению.
Однако, вопреки ожиданиям, этот визит оказался всего лишь выражением моральной поддержки Франции армянскому народу. Ибо, прибыв в Ереван, мадам Браун-Пиве признала, что ее страна не намерена признавать так называемую «Нагорно-Карабахскую республику».
Другими словами, председатель Национального собрания Франции подтвердила, что недавно принятые резолюции, призывающие к введению санкций против Азербайджана и признанию «НКР», реализованы не будут.
Как и следовало ожидать, заявление Яэль Браун-Пиве вызвало крайне негативную реакцию в Армении и в очередной раз всколыхнуло армянскую диаспору во Франции, которая начала новую пропагандистскую кампанию, цель которой – убедить президента Макрона и правительство Франции выполнить резолюции обеих палат парламента и ввести против Азербайджана дискриминационные санкции.
Как стало известно редакции haqqin.az из источников в Париже, уже подготовлено письмо президенту Франции, и начата кампания по сбору подписей. Правда, несколько настораживает тот факт, что речь идет не об открытой петиции, адресованной руководству Пятой Республики. Как выяснилось, очередная пропагандистская кампания армянской диаспоры Франции ведется тайно.
Как и следовало ожидать, в письме содержатся традиционные лживые обвинения в адрес Азербайджана. В частности, утверждается, что сухопутный путь в Карабах «полностью закрыт», что не позволяет доставлять продовольственные товары мирным жителям Карабаха. В этом письме говорится также, что Азербайджан «перекрыл подачу газа карабахским армянам», а также приводится цитата президента Ильхама Алиева, заявившего в 2020-м году, что «армян прогонят, как собак».
«Европа и мир в целом должны встать под руководством Франции на защиту Армении и «Арцаха», - написали авторы письма, по мнению которых единственный выход в сложившейся ситуации – это введение санкций против властей Азербайджана и отправка на Южный Кавказ международной миротворческой миссии.
Следует отметить, что в результате предвзятой позиции, занятой в отношении Азербайджана, Франция уже нанесла серьезный удар по своим позициям на Кавказе. Обвинения президента Эммануэля Макрона в адрес Азербайджана, высказанные в его предыдущем интервью французским СМИ, за которыми последовало принятие известных резолюций, сделали практически невозможным участие Парижа в азербайджано-армянских мирных переговорах.
На фоне предвзятой позиции Макрона президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в конце прошлого года, что не будет участвовать в переговорах, запланированных в Брюсселе. Подчеркнув тем самым абсолютную недопустимость ситуации, при которой Французская Республика, проводящая однозначно проармянскую политику, одновременно выступает посредником в азербайджано-армянских мирных переговорах.
И вот теперь армянская диаспора призывает Макрона предпринять шаги, которые уже не просто подорвут позиции Парижа в регионе, но и откровенно дискредитируют их.
Трудно поверить в то, что президент Франции и его правительство поддадутся на провокационные призывы армянской диаспоры. Не случайно Яэль Браун-Пиве заявила на вчерашней пресс-конференции в Ереване, что решение о вводе санкций может навредить мирному урегулированию между Азербайджаном и Арменией.
«Париж надеется на мирное урегулирование, - подчеркнула председатель Национального собрания Франции, обращаясь к представителям армянских СМИ. – Сегодня мы считаем, что важнее всего – это мирное урегулирование и восстановление мирного диалога, на достижение которых направлены все наши усилия. Сегодня мы считаем, что идти другими путями неуместно, поскольку путь мирного урегулирования и диалога не исчерпан полностью до тех пор, пока не испробовано все. Наши усилия на сто процентов направлены на это урегулирование».