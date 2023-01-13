Эльяс Шафиев, собкор 17:15

Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, незаконно поселившийся в Ханкенди, где объявил себя «государственным министром» сепаратистского режима, в эти дни часто мелькает в зарубежных, в том числе, западных СМИ. Представляясь чуть ли не единственным лицом, уполномоченным говорить от имени «многострадальных карабахских армян», Варданян последовательно раздает интервью, живописуя их такими провокационными тезисами, как «Закрытие Лачинского коридора», «Баку инициирует гуманитарный кризис», «Планы Азербайджана по изгнанию армян из их родных домов» и т.д.

Настораживает, что западные СМИ, обычно весьма щепетильные в вопросах, связанных с историей и реальностью представителей российского олигархата, почему-то старательно обходят любые напоминания, связанные с московским прошлым свежеиспеченного «госминистра». Никто почему-то не вспоминает, что именно Рубен Варданян, объявивший себя «спасителем карабахских армян», наладил в свое время криминальную схему отмывания денег, в которой крутились миллиарды долларов. Что особенно странно, если учесть истинные масштабы санкционной «охоты» на капиталы и недвижимость российских олигархов. В этой связи важно напомнить, что всего год назад европейские политики обратились в Еврокомиссию с призывом применить санкции против срочно «слинявшего» из России армянского олигарха. Именно тогда Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) установил, что Рубен Варданян, бывший президент российского инвестиционного банка «Тройка Диалог» (еще до скандала Варданян предусмотрительно продал банк – прим. ред.) направил средства через латвийский банк Ukio в десятки офшорных компаний, что подтверждено документально.

В марте 2019 года более двадцати депутатов Европарламента написали в своем запросе Жан-Клоду Юнкеру, тогдашнему президенту Еврокомиссии, по поводу масштабной операции по отмыванию денег: «Мы призываем Комиссию немедленно привлечь к ответственности деятелей, причастных к делу об отмывании «грязных» денег инвестиционного банка «Тройка Диалог». Призываем обеспечить принятие всех необходимых мер для того, чтобы они попали под санкции Евросоюза». Уточним, что речь шла о Рубене Варданяне и его партнере по схеме отмывания денег, российском банкире Владимире Романове, владеющим латвийским банком Ukio. Запрос, который был инициирован депутатом Европарламента от Литвы Пятрасом Аустревичюсом, подписали тогда 21 депутат Европарламента из 14 стран ЕС, включая Германию, Бельгию, Финляндию, Швецию и Польшу. В нем, в частности, указывалось, что Еврокомиссия должна создать надежную систему мониторинга, чтобы предотвратить использование финансовой системы Евросоюза для «грязных» операций по отмыванию денег.