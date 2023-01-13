Между Лондоном и Тегераном нарастает напряженность

Посол Великобритании в Тегеране Саймон Шерклифф был вызван в субботу в МИД Исламской Республики в связи с якобы вмешательством Лондона во внутренние дела Ирана, сообщили иранские СМИ.

"В ответ на нестандартное вмешательство Великобритании... Саймон Шерклифф был вызван в Министерство иностранных дел генеральным директором по делам Западной Европы", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

В иранском дипведомстве отметили, что британское правительство должно быть привлечено к ответственности за установление "нетрадиционных отношений" с бывшим заместителем министра обороны Ирана Алирезой Акбари, что "привело к угрозе национальной безопасности Исламской Республики Иран".

В то же время стало известно, что британское правительство ввело санкции против генпрокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери. Как заявил в субботу глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли, это решение стало ответом на казнь Алирезы Акбари, имевшего двойное гражданство - Ирана и Великобритании.

"Соединенное Королевство ввело санкции против генпрокурора Ирана. Сделанный сегодня шаг подчеркивает наше возмущение казнью Алирезы Акбари, - написал Клеверли в Twitter. - Генеральный прокурор в первую очередь отвечает за применение смертной казни в Иране. Мы призываем режим к ответственности за ужасающие нарушения прав человека".

Акбари был признан виновным в шпионаже в пользу Великобритании, а также в коррупции. При этом сам Акбари все вынесенные ему обвинения отрицал и утверждал, что они необоснованны.