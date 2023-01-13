Госдеп не может «сказать ничего нового» по делу Саакашвили

Госдеп США вновь заявил, что внимательно следит за ситуацией вокруг экс-президента Михаила Саакашвили и состоянием его здоровья. Об этом заявил главный заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель, передают грузинские СМИ.

«Я не могу сказать вам ничего нового по этому поводу, кроме того, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены и уделяем пристальное внимание этой ситуации, особенно состоянию его здоровья», — сказал Патель.

При этом он не ответил прямо на вопрос, как относится правительство США к идее Украины передать ей Саакашвили на лечение.

В Тбилисском городском суде продолжаются слушания ходатайства адвокатов об отсрочке наказания и освобождении Саакашвили по состоянию здоровья — очередное заседание назначено на следующей неделе.