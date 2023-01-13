«Аудиокитаб» на книжном фестивале «Туран»

18:24

Первый книжный фестиваль «Туран», который продлится до 15 января, приглашает всех желающих ознакомиться с лучшими изданиями, посвященными истории, традициям и будущему Великого Турана…

В фестивале принимают участие многие ведущие издательства страны, книжные интернет-магазины и центры продаж. Большой интерес среди посетителей вызывает «Аудиокитаб» - первое и единственное мобильное книжное приложение в Азербайджане. Технологические инновации помогают преодолевать трудности и ограничения для всех, кто интересуется наукой и чтением. Классические и современные образцы художественной литературы из мирового наследия, научной литературы, учебников в исполнении профессиональных актеров сделало приложение «Аудиокитаб» очень популярным. Мобильное приложение «Аудиокитаб», дающее возможность прослушать тысячи книг за символическую абонентскую плату, представлено на книжном фестивале «Туран» трехтомником «Золотая книга тюрка», сборником лекций «История тюркских народов» и бестселлерами известных турецких авторов. Среди презентаций, проведенных в рамках фестиваля, с большим интересом была воспринята организованная «Аудиокитаб» встреча с ученым-историком Карамом Мамедовым. По словам директора мобильного приложения Ахлимана Аршадли, с 2015 года мобильное приложение «Аудиокитаб» участвовало в десятках книжных ярмарок со своими аудиокнигами, исполненными на трех языках. В подобных фестивалях часто находят воплощение фрагменты из литературных произведений, декламируемых актерами. Работы привлекают неформальный интерес публики, представителей государственных учреждений и учебных заведений. Систематически «Аудиокитаб» проводит мероприятия, встречи с известными писателями, чьи произведения исполнены в аудиоверсии.