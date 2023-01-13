«Аудиокитаб» на книжном фестивале «Туран»
Первый книжный фестиваль «Туран», который продлится до 15 января, приглашает всех желающих ознакомиться с лучшими изданиями, посвященными истории, традициям и будущему Великого Турана…
В фестивале принимают участие многие ведущие издательства страны, книжные интернет-магазины и центры продаж. Большой интерес среди посетителей вызывает «Аудиокитаб» - первое и единственное мобильное книжное приложение в Азербайджане.
Технологические инновации помогают преодолевать трудности и ограничения для всех, кто интересуется наукой и чтением. Классические и современные образцы художественной литературы из мирового наследия, научной литературы, учебников в исполнении профессиональных актеров сделало приложение «Аудиокитаб» очень популярным.
Мобильное приложение «Аудиокитаб», дающее возможность прослушать тысячи книг за символическую абонентскую плату, представлено на книжном фестивале «Туран» трехтомником «Золотая книга тюрка», сборником лекций «История тюркских народов» и бестселлерами известных турецких авторов.
Среди презентаций, проведенных в рамках фестиваля, с большим интересом была воспринята организованная «Аудиокитаб» встреча с ученым-историком Карамом Мамедовым. По словам директора мобильного приложения Ахлимана Аршадли, с 2015 года мобильное приложение «Аудиокитаб» участвовало в десятках книжных ярмарок со своими аудиокнигами, исполненными на трех языках. В подобных фестивалях часто находят воплощение фрагменты из литературных произведений, декламируемых актерами. Работы привлекают неформальный интерес публики, представителей государственных учреждений и учебных заведений. Систематически «Аудиокитаб» проводит мероприятия, встречи с известными писателями, чьи произведения исполнены в аудиоверсии.
Основная миссия «Аудиокниги» заключается в том, чтобы быть полезной для самых разных групп общества, интересующихся книгами, особенно для детей. Развиваясь, «Аудиокитаб» развивает и линию благотворительности, учитывая потребности слабовидящих пользователей.
«Все это служит задаче поддержания связи времен и поколений, поскольку только так современники смогут ближе ознакомиться со своими историческими корнями, быть образованными и обладать широким кругозором. Ведь Туранизм - великое наследие, представляющее большую ценность не только для народов Азербайджана и тюркоязычных стран, но и для всего мира. В этом смысле участие в первом книжном фестивале «Туран» - это и большая честь, и моральная ответственность… Фестиваль, проходящий под девизом «Будущее Турана - в книге», - это еще и дань уважения памяти великих мыслителей, которые подверглись чудовищным репрессиям, пыткам, ссылке и арестам только за то, что имели смелость произнести слово «Туран», или использовать его в своих трудах», - говорит Ахлиман Аршадли.
Следить за ходом фестиваля, который проводится в выставочном зале «Пассаж - 1901» при поддержке Министерства науки и образования, Агентства DOST, Бакинского центра Института Юнуса Амре, можно на странице в Instagram. Программа фестиваля включает в себя встречи с известными учеными - доктором Садик Четином, Ильясом Топсакалом, профессором Адалятом Тахирзаде и другими. Запланированы презентации новых изданий, автограф-сессии с участием авторов, а также мастер-классы для детей.
Первый книжный фестиваль «Туран» дает возможность коммуникации с теми, кто исследует корни Османского периода, периода Первой Демократической Республики и тюркской культуры.