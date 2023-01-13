Власти Китая сообщили, что с начала декабря в стране умерло почти 60 тыс. человек, у которых был коронавирус. Об этом пишет агентство Associated Press в субботу, 14 января.

Национальная комиссия здравоохранения Китая заявляет, что с 8 декабря 5 503 человека умерли из-за дыхательной недостаточности, вызванной COVID-19, и 54 435 человек - из-за других заболеваний, связанных с коронавирусом. Cредний возраст умерших составлял 80 лет, 90 процентов из них были старше 65 лет, сообщили в ведомстве.

В отчете властей говорится, что эти "смерти, связанные с COVID", произошли в больницах, а значит в статистику могли не войти люди, умершие дома, отмечает AP.

Это первые данные о значительном числе погибших, обнародованные Пекине с тех пор, как в начале декабря в стране были ослаблены антикоронавирусные ограничения. После этого Китай перестал публиковать данные о смертях и заражениях COVID-19 несмотря на всплеск заражений. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и правительства некоторых стран просили Пекин раскрыть статистику после появившихся сообщений, что коронавирусом в стране могли заразиться сотни миллионов человек, пишет агентство.