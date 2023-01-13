Отбор Евро-2026 в Баку: Азербайджан проиграл Великобритании

Сегодня в Бакинском дворце спорта сборная Азербайджана играла с Великобританией и уступила со счетом 22:39. Напомним, вчера наша команда обыграла Мальту – 34:25.

В другом матче сегодняшнего дня Кипр со счетом 47:26 победил Мальту. Таким образом, перед последним туром у Кипра и Великобритании по 3 очка (вчера они сыграли друг с другом вничью), у Азербайджана 2 очка, у Мальты очков нет.

Матчи 3-го тура состоятся 15 января. В 12:45 на площадку выйдут Великобритания и Мальта, в 15:00 – Азербайджан и Кипр.

В следующий отборочный раунд выйдет только победитель группы. Учитывая то, что Мальта является явным аутсайдером этого квартета и вряд ли сможет обыграть британцев, шансов на 1-е место у сборной Азербайджана практически нет.