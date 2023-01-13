Британские танки еще не прибыли в Украину, а Россия уже угрожает
Отправка британских танков Киеву не поможет ВС Украины переломить ситуацию и приведет лишь к ужесточению военных действий в Украине и новым жертвам. Так посольство России в Лондоне отреагировало на решение Великобритании передать Украине эскадрон танков Challenger 2.
«Направление танков отнюдь не приблизит окончание боевых действий, но будет способствовать их ужесточению, провоцируя все новые жертвы, в том числе среди мирного населения. ...Они вряд ли помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя, однако станут законной крупной мишенью для российских орудий», — заявили в российской дипмиссии.
Ранее в субботу, 14 января, сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил намерение поставить украинской армии британские танки Challenger 2.
«Премьер-министр обозначил стремление Великобритании усилить нашу поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем», — заявил офис британского премьера.
Там не уточнили, сколько танков и артиллерийских систем получат ВСУ. По информации The Sun, Лондон передаст Киеву 12 танков.
Военные эксперты отмечают, что танки Challenger 2 имеют ряд особенностей, из-за которых они малопригодны на украинском фронте. Например, это масса данных машин в 75 тонн, которая накладывает ограничение на прохождение через мосты, также ВСУ будет сложно их обслуживать и обеспечивать боекомплектом. Аналитики Conflict Intelligence Team пишут, что передача таких танков хороша только для снятия табу на поставку тяжелого вооружения, чтобы другие страны, у которых есть танки, не опасались эскалации. Журналисты The Guardian и Bloomberg пишут, что Великобритания приняла решение о поставке танков Challenger 2 с целью давления на Германию, которая до сих пор отказывалась выдать разрешение на поставку танков Leopard 2, накануне встречи 20 января в формате «Рамштайн».