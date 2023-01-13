Британские танки еще не прибыли в Украину, а Россия уже угрожает

Отправка британских танков Киеву не поможет ВС Украины переломить ситуацию и приведет лишь к ужесточению военных действий в Украине и новым жертвам. Так посольство России в Лондоне отреагировало на решение Великобритании передать Украине эскадрон танков Challenger 2.

«Направление танков отнюдь не приблизит окончание боевых действий, но будет способствовать их ужесточению, провоцируя все новые жертвы, в том числе среди мирного населения. ...Они вряд ли помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя, однако станут законной крупной мишенью для российских орудий», — заявили в российской дипмиссии.