Генерал или миллиардер станет новым президентом Чехии

Портал Idnes со ссылкой на Чешское статистическое управление пишет, что уже ясно, что для определения победителя потребуется второй тур голосования. Он запланирован на 27-28 января. Согласно прогнозам, более значительные шансы на победу имеет Павел. За него, вероятно, будут голосовать большинство сторонников шести кандидатов в президенты, которые не смогли заручиться необходимой поддержкой избирателей и выйти во второй тур выборов.

Петер Павел - либерал и абсолютно проевропейский политик, считающий членство Чехии в НАТО и Евросоюзе необходимым, неизбежным и выгодным. Павел владеет русским языком, он начинал служить еще во времена Варшавского договора, участвовал в переговорах с Россией, когда был главой Военного комитета НАТО в 2015-2018 годах, и у него сформировался вполне определенный, скептический взгляд на Россию, пишет BBC.

"Никакой демократической революции в России в обозримом будущем не будет. Не только из-за прочности режима, но и из-за ментальности многих россиян, - говорил Павел в интервью изданию Politico. - В России нет пространства для возникновения настоящего оппозиционного движения. Даже Алексей Навальный на самом деле не настоящий оппозиционный лидер. Он определенно не либеральный демократ, он просто другого типа русский националист".

С опаской генерал Павел смотрит и на бегущих от мобилизации россиян. "...Эти русские все равно считают, что Украину нужно наказать, просто не хотят, чтобы к этому привлекали широкую общественность, - сказал Павел в том же интервью Politico. - Эти молодые люди, бегущие из страны, беспокоятся за свою жизнь, а это не значит, что они против войны. Я уверен, что многие из них по-прежнему поддерживают националистическую политику Путина".

Миллиардера и премьер-министра Чехии в 2017-2021 годах, 68-летнего Андрея Бабиша часто называли неформальным союзником Милоша Земана. За четыре дня до выборов судьба сделала Бабишу подарок: пражский суд оправдал его по делу о предполагаемых махинациях с европейскими субсидиями.