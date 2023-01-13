Представитель Эрдогана: санкции не заставили российский народ сместить Путина

Меры Запада, принятые против России, оказались неэффективными, заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

«Меры, принятые к настоящему времени Западом против России, не были эффективными. Они не изменили действия России, а также не дали украинцам возможность одержать решительную военную победу. Так что нам делать? Дать этому продолжаться еще год, два, три?» — пояснил Калын. слова которого приводят российские СМИ.

Калын добавил, что санкции не заставили российский народ устроить переворот и сместить президента Владимира Путина. Также турецкие власти не планируют присоединяться к антироссийским санкциям, так как они несут больше вреда для экономики самой Турции, чем для России.