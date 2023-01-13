Украинцы ликвидировали штурмовиков-«вагнеровцев»
В Донецкой области украинские пограничники ликвидировали штурмовую группу частной военной компании «Вагнер», которая пробиралась к Бахмуту, сообщается в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что в пятницу, 13 января, подразделение штурмовиков ЧВК пыталось атаковать один из пограничных опорных пунктов. Украинские пограничники вовремя обнаружили наемников и атаковали их.
«...Пограничники уничтожили штурмовую группу, остальные «вагнеровцы» сбежали, оставив четырех своих собратьев», — говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.