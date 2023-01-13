Когда может начаться в Сирии наземная операция Турции

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын предупредил, что наземная военная операция Турции в Сирии может начаться в любое время. Об этом сообщила газета Hurriyet.

«Наземная операция возможна в любой момент, учитывая уровень получаемых нами угроз», - сказал Калын.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял ранее, что Турция проводит переговоры с Россией об использовании воздушного пространства севера Сирии для операции против террористической Рабочей партии Курдистана.