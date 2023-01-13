Последствия российской атаки: обломки ракеты упали в Молдове

В Молдове официально сообщили о падении на территории страны обломков одной из ракет во время сегодняшней массированной атаки Украины. Об этом сообщает МВД страны.

"После массивного российского обстрела Украины пограничники обнаружили сегодня днем в районе границы Ларги (р. Бричаны) остатки ракеты", - говорится в сообщении.

В МВД Молдовы добавили, что это уже третий случай, когда остатки ракет после бомбардировок Украины падают на территорию страны.

"Как и в предыдущих случаях все необходимые действия предпринимаются в установленном порядке компетентными инстанциями", - говорится в сообщении.