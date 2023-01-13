Ирак разместил тысячи военных на границе с Ираном и Турцией

За последнее время Ирак разместил на границе с Ираном и Турцией более 6 тысяч военнослужащих из состава сил МВД, сказал глава иракского МВД Абдель Амир аш-Шаммари.

"Мы разместили более 6 тыс. военнослужащих в Иракском Курдистане на границе с Ираном и Турцией", - сообщил министр в интервью телеканалу Al Hadath.

Глава МВД Ирака указал, что "границы Ирака являются "красной линией", и мы не остановимся ни перед чем для обеспечения ее безопасности".

Он добавил, что в последнее время установлена стена протяженностью 650 км на границе с Сирией, также закуплено современное оборудование для обеспечения неприкосновенности иракских границ. Кроме того, "по согласованию с турецкой стороной определено 17 площадок для возведения на них пунктов охраны границы", отметил глава иракского МВД.