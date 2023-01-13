Зеленский отреагировал на ракетный удар по жилому дому

"Вечная память всем, чьи жизни унес русский террор! Мир должен остановить это зло. Разбор завалов в Днепре продолжается. Все службы работают. Боремся за каждого человека, каждую жизнь. Найдем всех причастных к этому террору. Все понесут ответственность. Максимальную", - написал Зеленский в Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар россиян по Днепру. Он заявил, что каждый виновный понесет максимальную ответственность.

По словам же советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Россия намеренно прибегает к таким ударам, в очередной раз подтверждая публично то, что способна только убивать и разрушать. Для победы Украины, остановки войны и наказания всех виновных необходимо выполнить несколько шагов, считает Подоляк.

Это прекратить обращать внимание на россиян и заявления; прекратить предлагать "мирные планы", "турецкие столы переговоров", "гаранты для России"; Украина требует как можно больше оружия, чтобы наказать россиян и заставить их платить; партнерам Украины, которые предлагают "искать выход", лучше стоять молча за спиной, пока украинцы "ломают хребет России", заявил Подоляк.