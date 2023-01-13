В России потребовали заблокировать сайты ООН и Anadolu

Относящаяся к Ракетным войскам стратегического назначения РФ 19-я военная прокуратура войсковой части 56680 подала иск в Ленинский районный суд города Владимир с требованием заблокировать страницу с новостями Организации Объединенных Наций (https://news.un.org) и главную страницу турецкого информагентства Anadolu (https://www.aa.com.tr). Об этом пишет Moscow Times.

Дело проходит по категории «о признании информации, распространяемой посредством сети Интернет, запрещенной информацией (кроме экстремистских материалов)». Заинтересованным лицом по иску значится управление Роскомнадзора по Владимирской области.

Заседание по иску назначено на 27 января.

После начала войны в Украине в России ввели военную цензуру, а крупнейшие свободные от влияния государства издания были закрыты. Из соображений военной цензуры Роскомнадзор заблокировал на территории РФ более 9 000 сайтов. Всего за прошлый год запрещенными в России стали почти 247,5 тысяч интернет-ресурсов.