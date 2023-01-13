В Турции назвали условие для завершения войны в Украине

Война в Украине завершится в том случае, если между Западом и Россией будет заключена «большая сделка». Такое условие назвал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, его заявления приводят российские СМИ.

По мнению Калына, Россия хочет заключить новую сделку прежде всего с США. При ином развитии событий война в Украине может затянуться, считает он.

«Мы увидим повторение того, что мы видели до сих пор. Цена будет еще выше, больше людей погибнет, больше городов будет разрушено. И это не то, чего мы хотим, это также одна из причин, почему мы хотим сохранить нашу своего рода нейтральную позицию здесь между двумя сторонами», — отметил представитель президента Турции.