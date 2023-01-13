Ильхам Алиев анонсирует расширение «меридианного коридора» наша аналитика
Удвоение объема грузопотока международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" через Азербайджан может быть достигнуто в течение ближайших пяти лет.
Во время интервью азербайджанским телеканалам, президент Ильхам Алиев анонсировал увеличение транзитных грузопотоков по основным направлениям азербайджанских транспортных узлов.
"Мы считаем, что только по коридору "Север-Юг" с территории Азербайджана можно поэтапно перевозить от 15 миллионов до 30 миллионов тонн грузов в год", - заявил, в частности, глава государства.
Отметим, что это первое заявление подобного рода, учитывая пессимистические прогнозы многих экспертов, считавших, что повышение в среднесрочной перспективе планки грузооборота по азербайджанской части МТК "Север-Юг" больше 17 миллионов тонн в год малореальным.
Но, как мы увидели, прошлый год изменил очень многое. Выяснилось, что в определенной степени Азербайджан был уже готов к увеличению грузопотоков, о чем, в частности, свидетельствует процесс модернизации железнодорожной линии Баку-Ялама, начавшийся еще до пандемии коронавируса, а также последующие работы на ветке Алят-Астара.
Раскрывая эту тему, Ильхам Алиев отметил, что «для ожидаемого объема грузов возможности железной дороги в ее нынешнем состоянии ограничены».
«Поскольку, - подчеркнул глава государства, - мы считаем, что только по коридору «Север-Юг» с территории Азербайджана можно поэтапно перевозить ежегодно от 15 миллионов до 30 миллионов тонн грузов. То есть, это очень высокая цифра. А все транзитные возможности Азербайджана составляют в настоящее время лишь небольшой процент от этого…Таким образом, транспортный коридор «Север-Юг» является проектом, который может составить конкуренцию «Среднему коридору». Речь, конечно, идет о конкуренции в объемах товаров, а не в потоках, так они составляют единую взаимозависимую сеть».
При этом Ильхам Алиев подчеркнул, что наращивание грузопотоков на данном участке МТК станет возможным, благодаря использованию двух рычагов. Первый — это расширение российско-азербайджанского товарооборота, как следствие наращивания совместных проектов, второй - перевод части российского экспорта-импорта с европейского и черноморского направлений на азербайджанский транзит.
После начала российско-украинской войны тема международных транспортных коридоров стала для России одним из приоритетных вопросов. Поскольку, за исключением Арктики, у России для импорта-экспорта остаются всего три более или менее открытых маршрута - Чёрное море, Дальний Восток и МТК «Север-Юг». Однако последний оказался колоссальным образом недофинансированным. Хотя бы для того, чтобы, как минимум, принять нагрузку, сопоставимую со 100 миллионами тонн в год, учитывая, что черноморские порты России переваливают за этот период в два раза больший объем.
Поэтому правительство РФ констатирует устами своих вице-премьеров, что в случае ликвидации "узких мест" инфраструктуры Ирана, модернизации пунктов пропуска и установления согласованной тарифной политики, потенциальный объем грузоперевозок может увеличиться всего лишь в два раза – с 14 до 25 миллионов тонн в год. Впрочем, даже эти весьма скромные для России цифры для инфраструктуры Азербайджана представляют достаточно большой объем.
Интересно, что Москва с первых же рабочих дней 2023 года сконцентрирована на контактах стран СНГ/ЕАЭС именно в регионе Каспийского моря. Одно из первых заседаний правительства РФ в 2023 году состоялось с казахстанскими коллегами. А на следующий день глава российского правительства Михаил Мишустин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов согласовывали по телефону российско-азербайджанский план работ на текущий год, в перечне которых вопросы транспорта оказались на первом плане.
По линии РФ-Казахстан правительства обсуждали синхронизацию «Плана дорожного строительства РФ до 2027» с мероприятиями на дорожной сети Казахстана, а также вопросы взаимоувязки автодорожного и железнодорожного строительства.
В российско-азербайджанской повестке эти темы взаимодействия правительств двух стран также были одними из ключевых.
В этой связи уместно вспомнить сообщения, связанные с резким обновлением проекта трансевразийской автомагистрали "Меридиан". В июне 2022-го, в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума, глава правления российского "Автодора" упомянул, что эта стратегическая автомагистраль будет развернута от Екатеринбурга к берегу Каспия с двумя хордами – юго-западная продолжится в направлении Краснодарского края, а южная – до Ирана (центральный проектный вариант маршрута через Дагестан и Азербайджан, где может быть создана наибольшая добавочная стоимость, сопутствующая развитию сферы услуг и туризма).
Напомню, что первоначально эта трасса была ориентирована на зарубежный транзитный трафик и должна была на 95 процентов соединить Китай с Европой через территории Казахстана, России и Беларуси. Теперь же, наиболее перспективным для "Автодора" считают соединение восточной части России с Уралом и южными регионами, портами Черного моря и границей с Азербайджаном на западном побережье Каспия, где эстафету примут уже азербайджанские автодорожники.
Таким образом, новый поворот "Меридиана" позволит стимулировать азербайджано-российские отношения сразу в нескольких плоскостях.
Во-первых, это станет импульсом для увеличения количества резидентов промышленных парков и промышленных кварталов Азербайджана. Кстати, в 2022 году они реализовали продукции на сумму 2,9 миллиарда манатов, из которых 1 миллиард (588,2 миллиона долларов) составил экспорт, в том числе, в Российскую Федерацию.
Во-вторых, это отличный стимул для развития межрегиональных связей. На сегодняшний день с Азербайджаном сотрудничают более 900 российских компаний из 70 регионов РФ. Сегодня это сотрудничество, в основном, сконцентрировано на Баку, но его можно и должно распределить по всем экономическим районам страны.
С учётом переориентации экспорта и импорта РФ, российский импорт из Азербайджана может вырасти в ближайшие годы на 85 процентов, а экспорт в Азербайджан – на 81 процент. По мнению экономического блока правительства РФ, речь идет о вполне реальных цифрах.
Общая стоимость совместных российско-азербайджанских проектов составляет почти 7,5 миллиарда долларов. В основном, они сосредоточены в нефтегазовом комплексе, газохимии и поставках горюче-смазочных материалов. Но расширение автодорожной инфраструктуры сделает более масштабными и выгодными проекты, связанные с автомобильным и железнодорожным машиностроением, а также позволит увеличить мощности совместных предприятий среднего бизнеса.
Дополнительное расширение пунктов пропуска "Яраг-Казмаляр", "Тагиркент-Казмаляр" и "Ново-Филя", запланированное до конца 2025 года, позволит в три раза увеличить пропускную способность российско-азербайджанской границы (грузооборот автотранспорта вырастет до 2,3-2,9 миллиона тонн в год с потенциальной возможностью роста до 3,5-4 миллионов).
Отчасти, этот процесс уже начал развиваться, причем довольно стремительно. За первые десять дней января 2023 года Россельхознадзором по Москве, Московской и Тульской областям было досмотрено порядка 80 автотранспортных средств, а также проведен карантинный фитосанитарный контроль в отношении более 1.300 тонн свежих азербайджанских томатов.
Эти цифры создают весьма позитивный фон на перспективу. Тем более, если учесть, что раньше с подобной интенсивностью работа российских контролирующих фитосанитарных органов проводилась только в сторону всевозможных запретов…