Ильгар Гусейнов, отдел экономики 20:55

Удвоение объема грузопотока международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" через Азербайджан может быть достигнуто в течение ближайших пяти лет. Во время интервью азербайджанским телеканалам, президент Ильхам Алиев анонсировал увеличение транзитных грузопотоков по основным направлениям азербайджанских транспортных узлов.

"Мы считаем, что только по коридору "Север-Юг" с территории Азербайджана можно поэтапно перевозить от 15 миллионов до 30 миллионов тонн грузов в год", - заявил, в частности, глава государства. Отметим, что это первое заявление подобного рода, учитывая пессимистические прогнозы многих экспертов, считавших, что повышение в среднесрочной перспективе планки грузооборота по азербайджанской части МТК "Север-Юг" больше 17 миллионов тонн в год малореальным. Но, как мы увидели, прошлый год изменил очень многое. Выяснилось, что в определенной степени Азербайджан был уже готов к увеличению грузопотоков, о чем, в частности, свидетельствует процесс модернизации железнодорожной линии Баку-Ялама, начавшийся еще до пандемии коронавируса, а также последующие работы на ветке Алят-Астара. Раскрывая эту тему, Ильхам Алиев отметил, что «для ожидаемого объема грузов возможности железной дороги в ее нынешнем состоянии ограничены».

«Поскольку, - подчеркнул глава государства, - мы считаем, что только по коридору «Север-Юг» с территории Азербайджана можно поэтапно перевозить ежегодно от 15 миллионов до 30 миллионов тонн грузов. То есть, это очень высокая цифра. А все транзитные возможности Азербайджана составляют в настоящее время лишь небольшой процент от этого…Таким образом, транспортный коридор «Север-Юг» является проектом, который может составить конкуренцию «Среднему коридору». Речь, конечно, идет о конкуренции в объемах товаров, а не в потоках, так они составляют единую взаимозависимую сеть». При этом Ильхам Алиев подчеркнул, что наращивание грузопотоков на данном участке МТК станет возможным, благодаря использованию двух рычагов. Первый — это расширение российско-азербайджанского товарооборота, как следствие наращивания совместных проектов, второй - перевод части российского экспорта-импорта с европейского и черноморского направлений на азербайджанский транзит. После начала российско-украинской войны тема международных транспортных коридоров стала для России одним из приоритетных вопросов. Поскольку, за исключением Арктики, у России для импорта-экспорта остаются всего три более или менее открытых маршрута - Чёрное море, Дальний Восток и МТК «Север-Юг». Однако последний оказался колоссальным образом недофинансированным. Хотя бы для того, чтобы, как минимум, принять нагрузку, сопоставимую со 100 миллионами тонн в год, учитывая, что черноморские порты России переваливают за этот период в два раза больший объем. Поэтому правительство РФ констатирует устами своих вице-премьеров, что в случае ликвидации "узких мест" инфраструктуры Ирана, модернизации пунктов пропуска и установления согласованной тарифной политики, потенциальный объем грузоперевозок может увеличиться всего лишь в два раза – с 14 до 25 миллионов тонн в год. Впрочем, даже эти весьма скромные для России цифры для инфраструктуры Азербайджана представляют достаточно большой объем. Интересно, что Москва с первых же рабочих дней 2023 года сконцентрирована на контактах стран СНГ/ЕАЭС именно в регионе Каспийского моря. Одно из первых заседаний правительства РФ в 2023 году состоялось с казахстанскими коллегами. А на следующий день глава российского правительства Михаил Мишустин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов согласовывали по телефону российско-азербайджанский план работ на текущий год, в перечне которых вопросы транспорта оказались на первом плане.

По линии РФ-Казахстан правительства обсуждали синхронизацию «Плана дорожного строительства РФ до 2027» с мероприятиями на дорожной сети Казахстана, а также вопросы взаимоувязки автодорожного и железнодорожного строительства. В российско-азербайджанской повестке эти темы взаимодействия правительств двух стран также были одними из ключевых. В этой связи уместно вспомнить сообщения, связанные с резким обновлением проекта трансевразийской автомагистрали "Меридиан". В июне 2022-го, в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума, глава правления российского "Автодора" упомянул, что эта стратегическая автомагистраль будет развернута от Екатеринбурга к берегу Каспия с двумя хордами – юго-западная продолжится в направлении Краснодарского края, а южная – до Ирана (центральный проектный вариант маршрута через Дагестан и Азербайджан, где может быть создана наибольшая добавочная стоимость, сопутствующая развитию сферы услуг и туризма). Напомню, что первоначально эта трасса была ориентирована на зарубежный транзитный трафик и должна была на 95 процентов соединить Китай с Европой через территории Казахстана, России и Беларуси. Теперь же, наиболее перспективным для "Автодора" считают соединение восточной части России с Уралом и южными регионами, портами Черного моря и границей с Азербайджаном на западном побережье Каспия, где эстафету примут уже азербайджанские автодорожники.

Таким образом, новый поворот "Меридиана" позволит стимулировать азербайджано-российские отношения сразу в нескольких плоскостях. Во-первых, это станет импульсом для увеличения количества резидентов промышленных парков и промышленных кварталов Азербайджана. Кстати, в 2022 году они реализовали продукции на сумму 2,9 миллиарда манатов, из которых 1 миллиард (588,2 миллиона долларов) составил экспорт, в том числе, в Российскую Федерацию. Во-вторых, это отличный стимул для развития межрегиональных связей. На сегодняшний день с Азербайджаном сотрудничают более 900 российских компаний из 70 регионов РФ. Сегодня это сотрудничество, в основном, сконцентрировано на Баку, но его можно и должно распределить по всем экономическим районам страны. С учётом переориентации экспорта и импорта РФ, российский импорт из Азербайджана может вырасти в ближайшие годы на 85 процентов, а экспорт в Азербайджан – на 81 процент. По мнению экономического блока правительства РФ, речь идет о вполне реальных цифрах.