Премьер Японии: Будущее Азии зависит от исхода войны в Украине

Исход украинского конфликта может определить будущее Азии, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, который находится с визитом в Вашингтоне.

"Уроки Украины значат, что безопасность Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона неразделимы. ...Ситуация в Японии и вокруг становится все более серьезной с попытками в одностороннем порядке силой изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и с ростом ядерной и ракетной активности Северной Кореи", - приводит BBC слова премьера Японии.

Накануне в ходе совместной пресс-конференции с Джо Байденом Кисида также предостерег Россию от применения ядерного оружия.