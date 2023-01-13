В соцсетях распространилось эмоциональное видео с жительницей украинского города Днепр, который сегодня пострадал от российской ракетной атаки. У женщины погиб сын в результате обстрела многоквартирного дома.

Убитая горем женщина в слезах обратилась к российскому народу. «За что ты его погубил? Вы сюда приезжали к нам в город. Мы вас принимали, как нормальных людей, как нормальных родственников. Что вы сделали с моим сыном? Негодяи. Я вас проклинаю до седьмого поколения. Будьте вы, собаки, всю жизнь прокляты всеми людьми, мной и всеми материнскими слезами», ‒ говорит убитая горем мать.

В субботу, 14 января, Россия осуществила очередной массированный ракетный обстрел территории Украины. В городе Днепр снаряд угодил в многоэтажку и полностью разрушил один из подъездов. По последним данным, погибли 5 человек, 39 ранены, среди раненых есть дети, сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.