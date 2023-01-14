Неизвестные открыли стрельбу в центре Лондона: есть раненые

Три женщины и ребенок доставлены в больницу с огнестрельными ранениями после произошедшего в субботу днем инцидента со стрельбой в центре Лондона.

В сообщении Скотланд-Ярда в Twitter говорится, что находившиеся в автомобиле неизвестные открыли огонь по людям на улице рядом с церковью у вокзала Юстон.

"На данном этапе никто не задержан, - сообщили в лондонском полицейском управлении. - Инцидент произошел недалеко от церкви, где проходили похороны. Собранная к настоящему моменту информация говорит о том, что выстрелы были осуществлены из движущегося автомобиля, который после этого скрылся с места происшествия".