Тысячи погибших «вагнеровцев» под Бахмутом

В ходе боев на участке Соледар - Бахмут погибли 4 000 наемников ЧВК «Вагнер», 10 000 получили ранения. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на оценки американских властей.

По подсчетам Вашингтона, в ЧВК «Вагнер» состоят 50 000 человек, говорил официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Из них 40 000 — рекрутированные в российских тюрьмах заключенные и только 10 000 — профессиональные военные.

Американские чиновники отмечают, что защитники, как правило, несут меньше потерь, чем нападающие, однако в городских условиях потери ВСУ сравнимы с российскими. «Украинцы несут потери каждый день. Россия рассчитывает, что у Украины сначала закончатся ресурсы. Возможно, наступают трудные времена. Украинцы не пуленепробиваемые», — признал собеседник FT.

«В идеале Украина сумеет удержать линию [вокруг Бахмута] минимальными силами и подготовиться к весеннему контрнаступлению. Но может получиться так, что украинцы там увязнут», — предупредил эксперт по городскому бою из Уорикского университета Энтони Кинг.