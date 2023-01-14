Генштаб Украины: За Соледар продолжаются тяжелые бои

Продолжаются тяжелые бои за Соледар, где украинские военные отбивают атаки россиян, которые наступают еще на четырех направлениях, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины вечером в субботу.

"Противник не оставляет своих намерений полностью захватить Донецкую область. С этой целью сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях на Бахмутском направлении. Продолжаются тяжелые бои за Соледар. Наши воины круглосуточно отбивают атаки врага. Оккупанты несут большие потери. Также противник ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском направлении пытается улучшить тактическое положение, а на Запорожском и Херсонском - обороняется", - говорится в сводке украинского Генштаба.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр также заявила в субботу, что за Соледар продолжаются жестокие бои. По ее словам, противник несет огромные потери.

В России еще вчера заявили, что полностью захватили город. При этом российские Telegram-каналы пишут, что еще продолжаются бои на окраине города - в районе станции Соль, которая административно относится к Соледару.