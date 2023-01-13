Президент Туркменистана устроил порку чиновникам

Выговор объявили из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей «с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков». Если ситуацию не исправят, то Аманова освободят от должности. Это второй выговор для Аманова. Предыдущий глава государства объявил 16 декабря.

Строгий выговор с той же формулировкой также объявили вице-премьеру Шахыму Абдрахманову, курирующему топливно-энергетический комплекс.

Курирующему строительный, промышленный и энергетический комплекс вице-премьеру Чарымырату Пурчекову и председателю Госконцерна «Туркменхимии» Ныязлы Ныязлыеву Сердар Бердымухамедов также объявил строгие выговоры «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе серьезные недостатки с последним предупреждением», и также пообещал их уволить, если они не будут исправлены.

Последний раз выговор «за допущенные в работе недостатки» Чарымырат Пурчеков получал в июле прошлого года. Ныязлы Ныязлыев получил строгий выговор в феврале и выговор в ноябре 2021 года при президентстве Гурбангулы Бердымухамедова.