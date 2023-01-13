Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, будет освобожден от «должности» «госминистра» «правительства» карабах ских сепаратистов. Информацию подтверждают сразу несколько армянских источников.

Отмечается, что главарь сепаратистов Карабаха Араик Арутюнян прямо заявил Варданяну, что тот должен покинуть «свой пост», соответствующий приказ будет опубликован завтра.

Данное решение, как утверждают армянские источники, принято из-за последних скандальных заявлений Рубена Варданяна, которые ещё больше дестабилизировали ситуацию в Карабахе.

Также сообщается, что перед принятием решения Арутюнян провел совещание с членами «Совбеза» сепаратистского образования и после консультаций принял такое решение.

При этом сам Варданян заявил, что не собирается «уходить в отставку». «Я не собираюсь уходить в отставку, особенно в нынешней ситуации», - заявил он.