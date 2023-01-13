ВСУ: по жилому дому в Днепре россияне ударили «убийцей авианосцев»

По его словам, всего 14 января было пять пусков таких ракет. Игнат напомнил, что такой же ракетой Россия ударила по торговому центру в Кременчуге в июне прошлого года. Эта ракета предназначена для уничтожения авианосных групп в море.

Удар по многоэтажке в городе Днепр был нанесен ракетой Х-22, запущенной бомбардировщиком Ту-22М3 из района Курска или Азовского моря. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Ракета с боевой частью 950 килограммов, которую называют «убийцей авианосцев», предназначена для уничтожения авианосных групп в море, она может оснащаться ядерной частью. И такой ракетой бьют по густонаселенному городу, где люди... Нет никакого объяснения и оправдания этому террористическому акту», - сказал Игнат.

В Днепре из-за попадания ракеты в дом погибли 12 человек, среди них подросток, известно о 64 раненых. Из них 59 человек госпитализированы, остальные лечатся дома. Разбор завалов продолжается.

Всего, по данным ВВС Украины, 14 января было сбито 18 крылатых ракет и семь управляемых авиационных ракет, пущенных с истребителей Су-35 над акваторией Черного моря. По сообщению ВВС, утренняя атака на Киев была совершена с использованием зенитных ракет С-300 или С-400, пущенных по наземным целям.

14 января днем Россия нанесла массированный ракетный удар по всей территории Украины. Взрывы прогремели в Николаевской, Одесской, Винницкой, Киевской, Харьковской, Хмельницкой, Тернопольской и других областях.