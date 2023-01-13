ВСУ: по жилому дому в Днепре россияне ударили «убийцей авианосцев»
Удар по многоэтажке в городе Днепр был нанесен ракетой Х-22, запущенной бомбардировщиком Ту-22М3 из района Курска или Азовского моря. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, всего 14 января было пять пусков таких ракет. Игнат напомнил, что такой же ракетой Россия ударила по торговому центру в Кременчуге в июне прошлого года. Эта ракета предназначена для уничтожения авианосных групп в море.
«Ракета с боевой частью 950 килограммов, которую называют «убийцей авианосцев», предназначена для уничтожения авианосных групп в море, она может оснащаться ядерной частью. И такой ракетой бьют по густонаселенному городу, где люди... Нет никакого объяснения и оправдания этому террористическому акту», - сказал Игнат.
В Днепре из-за попадания ракеты в дом погибли 12 человек, среди них подросток, известно о 64 раненых. Из них 59 человек госпитализированы, остальные лечатся дома. Разбор завалов продолжается.
Всего, по данным ВВС Украины, 14 января было сбито 18 крылатых ракет и семь управляемых авиационных ракет, пущенных с истребителей Су-35 над акваторией Черного моря. По сообщению ВВС, утренняя атака на Киев была совершена с использованием зенитных ракет С-300 или С-400, пущенных по наземным целям.
14 января днем Россия нанесла массированный ракетный удар по всей территории Украины. Взрывы прогремели в Николаевской, Одесской, Винницкой, Киевской, Харьковской, Хмельницкой, Тернопольской и других областях.