Сирия поставила Турции условие

Сирия не может обсуждать с Турцией нормализацию отношений в условиях «оккупации» ее территорий, заявил министр иностранных дел Фейсал Микдад.

«Мы не можем говорить о возобновлении нормальных отношений с Турцией без снятия оккупации»,— сказал Микдад на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом, передает Reuters.

По словам сирийского министра, встреча президента Башара Асада с турецким руководством «зависит от устранения причин спора».

В конце 2022 года в Москве прошли переговоры министров обороны трех стран. Это стало первым официальным контактом на таком уровне между представителями Сирии и Турции за 11 лет. Сейчас стороны обсуждают возможность встречи министров иностранных дел и лидеров Сирии и Турции.