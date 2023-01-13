Белый дом отреагировал на обстрел Россией украинских городов

Белый дом осудил субботний массированный обстрел Россией украинских городов, в том числе попадание российской ракеты в жилой дом в Днепре.

"Эти удары - еще один пример жестокой и варварской войны, которую ведет Россия, нанося удары по критически важной инфраструктуре Украины, которая обеспечивает светом и теплом украинское гражданское население", - говорится в заявлении представителя Совета национальной безопасности.

В заявлении также отмечается, что США будут продолжать предоставлять Украине то, что ей необходимо для самообороны, включая системы противовоздушной обороны, "вместе с союзниками и партнерами".