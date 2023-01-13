После новых российских ударов Зеленский потребовал больше оружия Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 14 января, что российские ракетные атаки на гражданские объекты могут быть остановлены только в том случае, если западные партнеры Украины поставят необходимое оружие, чтобы остановить «российский террор», передает Reuters.

«Что для этого нужно? То оружие, которое находится на складах наших партнеров и которого так ждут наши солдаты, - сказал Зеленский после серии российских ракетных обстрелов украинских городов. - Весь мир знает, что и как может остановить тех, кто сеет смерть. Я благодарю всех, кто помогает нам!»

Как сообщил глава Днепропетровской области Валентин Резниченко, 12 человек погибли, еще 64 ранены.

В результате других ракетных ударов России 14 января один человек был убит и один ранен в Кривом Роге, родном городе президента Украины Владимира Зеленского. По словам официальных лиц, ракеты также поразили объекты критической инфраструктуры в Харькове и Львове. МВД Молдовы заявило, что обломки ракеты были обнаружены на севере страны недалеко от границы с Украиной.