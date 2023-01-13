В Украине назвали россиянина, причастного к удару по дому в Днепре

В субботу, 14 января, российские военные нанесли ракетный удар по жилому дому в Днепре, в результате чего погибло 12 человек. Обстрелять город дал приказ командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин, сообщил в Telegram спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Олег Тимошин - командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка. Его полк сегодня ударил по дому в Днепре", - написал Братчук.

Также отмечается, что Тимошин отдавал приказ ударить по торговому центру в Кременчуге в июне прошлого года. Тогда погибло более 20 человек.