В Генштабе Украины назвали число российских ударов за сутки

За минувшие сутки российские войска нанесли 3 авиационных и 57 ракетных ударов по территории Украины. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 08:00 по бакинскому времени.

Кроме того, российская армия совершила 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре.

Отмечается, что для нанесения ракетных ударов по столице и другим населенным пунктам Украины российские войска применили зенитные управляемые ракеты С-300/С-400. Также российские войска осуществили 41 пуск крылатых ракет воздушного и морского базирования и управляемых авиационных ракет, которые являются высокоточным оружием.