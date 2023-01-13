Ученые: Почти все жители Пекина заболеют коронавирусом

Около 92,3% жителей Пекина заразятся коронавирусом до конца января. При этом три четверти населения китайской столицы уже заболели к 22 декабря. Об этом сообщают результаты исследования, опубликованного изданием Nature Medicine.

Исследование провели при помощи создания динамической модели передачи коронавирусной инфекции. Также анализировались результаты онлайн-опросов среди инфицированных.

Специалисты отмечают, что после объявления властями Китая «20 мер» по переходу от политики «нулевой терпимости» к COVID-19 коэффициент репродуктивности вируса вырос до 3,44. Это говорит о том, что каждый инфицированный может заразить 3,44 людей.