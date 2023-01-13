Мадуро предложил создать новый полюс силы в Латинской Америке

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил создать в Латинской Америке политический блок союзников России и Китая. Он отметил, что обсуждал создание блока с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, президентом Колумбии Густаво Петро и президентом Аргентины Альберто Фернандесом.

«Настает новое время, особое время для того, чтобы объединить усилия и пути Латинской Америки и Карибского бассейна, чтобы приблизиться к созданию мощного блока политических сил, экономической мощи, которая будет разговаривать с миром», - сказал президент Венесуэлы.

По его словам, такой политический блок мог бы стать «новым полюсом силы» совместно с Китаем и Россией.

«Это сообщество разделяло бы общие цели, о которых говорит наш старший брат (председатель КНР) Си Цзиньпин: человечества, объединенного общей судьбой. Или (построения) того многополярного и многоцентричного мира, о котором говорит наш старший брат президент (России) Владимир Путин», - заявил Мадуро.