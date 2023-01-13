Арестович ответил на критику по поводу своего заявления

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал сделанное им в эфире Youtube-канала «Фейгин LIVE» заявление о том, что ударившая вчера по жилому зданию в Днепре российская ракета была сбита украинскими ПВО.

«Будьте умнее. И мир гораздо умнее, чем Вам кажется. Никто не поверит российским СМИ в их «…попытке перенести вину на Украину» потому, что разумные люди умеют прочитывать причинно-следственные связи. Тем более, такие несложные. Никто не обвинит Украину. Как не обвинили после падения нашей ракеты ПВО в Польше, убившей двух польских граждан. Вина России однозначна и не может быть ни размыта, ни ослаблена.

Все прекрасно понимают - не было бы российского удара, не было бы трагедии – вне зависимости от конкретного механизма ее наступления. Дом в Днепре разрушила российская крылатая ракета типа Х-22. Никакая ракета ПВО и близко не могла бы причинить и половины таких разрушений», - написал Арестович.

Он отметил, что его заявление не вызовет никакой негативной реакции мировых СМИ.

«А если вы себя пугаете реакцией СМИ российских, у меня для вас плохая новость - они на это и рассчитаны. Нас не должна заботить реакция российских СМИ. И чтобы там россияне не сказали. Нас должна заботить победа над Россией. Нас должно заботить привлечение к ответственности виновных в трагедии - от летчиков до этих самых «СМИ». Вот на этом и нужно сосредоточиться», - написал Арестович.