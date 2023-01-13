Президент Литвы: Россия несет разрушения, смерть и страдания

Президент Литвы Гитанас Науседа в своем твиттере назвал Россию террористическим государством и подчеркнул, что она должна понести ответственность за атаки на гражданские объекты на территории Украины и убийства мирных граждан, включая вчерашний ракетный удар по Днепру.

«Россия - террористическая страна. Куда бы они ни пошли, они несут разрушение, смерть и огромные страдания», - говорится в публикации.

Как отметил Науседа, «зверства, массовые убийства, нападения на жилые дома - как это произошло в эту субботу в Днепре - никогда не будут прощены и забыты».

«Придет время ответственности», - написал он.

Также Науседа напомнил о поддержке Украины Литвой.