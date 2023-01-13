Великобритания направит Украине ударные вертолеты

«Apache изменит правила игры. Танки прибудут первыми, и потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру», - заявил инсайдер издания.

Отмечается, что Украине поставят до четырех вертолетов. В материале говорится, что Apache AH64 E является самой современной версией, способной «уничтожить несколько целей за секунды». Каждый такой вертолет может быть вооружен 16 противотанковыми снарядами Hellfire, 76 ракетами Hydra калибром 70 мм и 30-мм цепной пушкой.

По данным издания, один летательный аппарат стоит около 70 миллионов фунтов стерлингов, и для его поддержания в боевой готовности требуется два пилота и команда техников. Ожидается, что украинские пилоты будут обучаться на территории Британии, а база технического обслуживания будет создана в соседней стране, например, в Польше.

Ранее Великобритания объявила о поставках Украине 14 тяжелых танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок AS90 калибром 155 мм. Отмечалось, что в ближайшие дни начнется курс обучения украинских военнослужащих по применению передаваемых им танков и гаубиц.