В Грузии вновь высказались о военной помощи Украине

Грузия не будет оказывать помощь военного типа Украине, так как «не хочет быть вовлечена в конфликт», заявила журналистам вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.

«Власти Грузии не допустят того, чтобы грузинское государство было вовлечено в военное противостояние, соответственно, конечно же, мы не сможем оказать помощь военного типа одной из сторон противостояния. Тем более, насколько я знаю, речь идет о передаче такого вооружения, которое мы купили», - сказала Цулукиани.

Вице-премьер добавила, что Грузия пережила много вооруженных конфликтов и обязанностью властей является не допустить подобного вновь.