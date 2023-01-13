Президент Финляндии о событиях в Украине: этому не видно конца

«После результатов (так называемых «референдумов» об аннексии Россией четырех областей Украины) Путин сказал, что эти территории навсегда останутся в составе России. Я истолковал это так, что он изо всех сил старался идти на войну, говоря о «вечном». Он играл в покер и поставил все на кон... мы имеем дело с человеком, который идет на все - без шансов все выиграть. Как вы можете воспринять поражение, если вы проиграли, когда уже поставили все на кон?» - сказал Ниинистё в интервью изданию Dagens Nyheter.

Он отметил, что Россия воюет против гражданского населения: «Это война против инфраструктуры и простых людей... У нас сейчас полномасштабная война. И, пожалуй, хуже всего то, что этому не видно конца», - сказал президент Финляндии.

По его мнению, Владимир Путин допустил ту же ошибку, что и Иосиф Сталин при планировании советско-финляндской войны: рассчитывал на быстрое и успешное завершение боевых действий, недооценив решимость противоборствующей стороны.

Ниинистё выразил мнение, что президент России решил «не обращать внимания» на вступление Финляндии в НАТО, чтобы не признавать наличие «новой проблемы» в Северной Европе: «То, что вы сделали, конечно, неправильно... но это не так уж и тревожит», - сказал он.